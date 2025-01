Erste israelische Geiseln sind frei, die Versorgung im Gazastreifen läuft an.

Bangen, Warten, Erleichterung – der Deal in Bildern

In Tel Aviv haben sich am Sonntag zahlreiche Menschen versammelt, um die Freilassung der ersten drei Geiseln live im Fernsehen mitzuverfolgen.

Legende: Reuters/Shir Torem

Dicht das Gedränge in Gaza-Stadt. Fahrzeuge des Internationalen Roten Kreuzes bahnen sich ihren Weg durch die Menschenmenge.

Legende: Reuters/Mahmoud Al-Basos

Dann der Moment, auf den ganz Israel über 15 Monate gewartet hat. Drei Frauen, die beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 entführt worden sind, werden von Hamas-Milizen an IKRK-Mitarbeiter übergeben.

Legende: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Nur Stunden nach der Übergabe sind die Geiseln in einer medizinischen Einrichtung in Ramat Gan mit ihren Angehörigen vereint. In den Bildern herzen die 24-jährige Romi Gonen, die 31-jährige Doron Steinbrecher und die 28-jährige Emily Damari ihre Vertrauten.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Romi Gonen in den Armen ihrer Liebsten. Reuters/Maayan Toaf/GPO/Handout

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Doron Steinbrecher (links) wird von ihrer Mutter umarmt. Keystone/EPA IDF Spokesperson

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Emily Damari (rechts) und ihre Mutter sind nach 471 Tagen wieder vereint. Keystone/EPA IDF Spokesperson

Derweil kommt die Versorgung für die Menschen in Gaza in Gang. Gemäss Berichten machen sich rund 200 Lastwagen mit Lebensmitteln auf ins Palästinensergebiet.

Legende: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

Dort fehlt es den Menschen an allem. Doch nach Verkündigung der Feuerpause können sie wieder etwas Hoffnung schöpfen.

Legende: Reuters/Ramadan Abed

Die ersten kehren in ihre Heimatorte zurück. Dort liegt ihr Zuhause – wie etwa in Rafah – in Schutt und Asche.

Legende: Reuters/Mohammed Fayed

Im Zuge des Abkommens sollen auch rund 1900 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Anhänger der Hamas feiern das vor einem israelischen Gefängnis nahe Ramallah im Westjordanland.

Legende: Reuters/Ammar Awad

Schliesslich kommen die ersten 90 palästinensischen Inhaftierten frei. Eine jubelnde Menge schart sich in Beitunia im Westjordanland um Busse voller Freigelassener.