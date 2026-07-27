- Trotz der Waffenruhe sollen israelische Streitkräfte zwei mutmassliche Hamas-Mitglieder bei einem Luftangriff getötet haben.
- Das US-Militär teilt mit, dass die US-Seeblockade gegen den Iran in vollem Umfang in Kraft bleibe. Zwölf Handelsschiffe wurden, nach den Angaben des US-Zentralkommandos, zurückgewiesen.
- Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition erklärt, dass sie einen Angriff auf ein unter saudi-arabischer Flagge fahrendes Schiff mit einem Luftangriff auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen vergolten hat.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Ölpreise geben nach US-Angriffspause merklich nach
- Iran: Haben nicht um Gespräche mit USA gebeten
- Saudi-Arabien: Haben Drohnen aus dem Irak abgefangen
- Bericht: Pakistan sieht Indizien für US-Bodenoffensive im Iran
- Iran behält Kontrolle über die Strasse von Hormus
- Israel fängt zwei Drohnen nahe der jordanischen Grenze ab
- US-Angriffe treffen Wasserversorgung im Süden Irans
- Iran: Sechs Schiffe in Strasse von Hormus gestoppt
- Die wichtigsten Geschehnisse vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF