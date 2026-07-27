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Krieg im Nahen Osten Bericht: Pakistan sieht Indizien für US-Bodenoffensive im Iran

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Themen in diesem Newsticker

  • Ölpreise geben nach US-Angriffspause merklich nach
  • Iran: Haben nicht um Gespräche mit USA gebeten
  • Saudi-Arabien: Haben Drohnen aus dem Irak abgefangen
  • Bericht: Pakistan sieht Indizien für US-Bodenoffensive im Iran
  • Iran behält Kontrolle über die Strasse von Hormus
  • Israel fängt zwei Drohnen nahe der jordanischen Grenze ab
  • US-Angriffe treffen Wasserversorgung im Süden Irans
  • Iran: Sechs Schiffe in Strasse von Hormus gestoppt
  • Die wichtigsten Geschehnisse vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 23.7.2026, 21:50 Uhr

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