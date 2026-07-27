Ölpreise geben nach US-Angriffspause merklich nach

Iran: Haben nicht um Gespräche mit USA gebeten

Saudi-Arabien: Haben Drohnen aus dem Irak abgefangen

Bericht: Pakistan sieht Indizien für US-Bodenoffensive im Iran

Iran behält Kontrolle über die Strasse von Hormus

Israel fängt zwei Drohnen nahe der jordanischen Grenze ab

US-Angriffe treffen Wasserversorgung im Süden Irans

Iran: Sechs Schiffe in Strasse von Hormus gestoppt