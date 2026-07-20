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Krieg im Nahen Osten EU bezeichnet Huthi-Angriffe im Roten Meer als «inakzeptabel»

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Atomdeal mit Riad nur bei Annäherung mit Israel
  • Trump droht Iran wegen Huthi-Angriffen
  • EU bezeichnet Angriffe im Roten Meer als «inakzeptabel»
  • Oman drängt auf neue Gespräche nach Huthi-Angriff auf Öltanker
  • Iran: US-Militärbasen in Kuwait mit Drohnen angegriffen
  • USA erklären jüngste Angriffswelle im Iran für beendet
  • US-Repräsentantenhaus stimmt für mehr Militärausgaben
  • UKMTO: Schiff im Roten Meer beschossen
  • Neue US-Angriffswelle auf Ziele im Iran
  • USA und Saudi-Arabien unterzeichnen Atomabkommen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.7.2026, 19:30 Uhr;weds

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