Trump: Atomdeal mit Riad nur bei Annäherung mit Israel

Trump droht Iran wegen Huthi-Angriffen

EU bezeichnet Angriffe im Roten Meer als «inakzeptabel»

Oman drängt auf neue Gespräche nach Huthi-Angriff auf Öltanker

Iran: US-Militärbasen in Kuwait mit Drohnen angegriffen

USA erklären jüngste Angriffswelle im Iran für beendet

US-Repräsentantenhaus stimmt für mehr Militärausgaben

UKMTO: Schiff im Roten Meer beschossen

Neue US-Angriffswelle auf Ziele im Iran