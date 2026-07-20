- Der Iran verweigert einen gestern durch den Irak übermittelten US-Waffenstillstands-Vorschlag und kritisiert ungelöste Streitfragen zur Strasse von Hormus.
- Nach der dreizehnten Angriffsnacht in Folge haben die USA ihre jüngste Angriffswelle gegen den Iran für beendet erklärt.
- Das US-Repräsentantenhaus hat erneut eine Resolution zum Konflikt verabschiedet und fordert Trump auf, den Militäreinsatz zu beenden.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Angriffe treffen Nordiran +++ Drohnen über Erbil gesichtet
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- Iran lehnt von Trump vorgeschlagenen Waffenstillstand ab
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- Trump: Iran soll für Schäden an Schiffen zahlen
Quellen: Agenturen, SRF