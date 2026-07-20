 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg im Nahen Osten Iran weist Trumps Waffenstillstands-Vorschlag zurück

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Angriffe treffen Nordiran +++ Drohnen über Erbil gesichtet
  • Diät-Cola in Indien wird teurer wegen Konflikt im Nahen Osten
  • Iran lehnt von Trump vorgeschlagenen Waffenstillstand ab
  • Iran greift US-Militärbasen in Bahrain und Jordanien an
  • Iran droht mit Angriff auf Tel Aviv bei weiteren US-Angriffen
  • Bahrain unter Beschuss nach US-Angriffen auf Iran
  • Iran warnt vor US-Plänen zur Nutzung eingefrorener Gelder
  • Chinesische Supertanker entkommen Huthi-Blockade im Roten Meer
  • USA beenden jüngste Angriffswelle im Iran
  • Trump: Iran soll für Schäden an Schiffen zahlen

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 23.7.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)