- Trotz der Waffenruhe sollen israelische Streitkräfte zwei mutmassliche Hamas-Mitglieder bei einem Luftangriff getötet haben.
- Das US-Militär teilt mit, dass die US-Seeblockade gegen den Iran in vollem Umfang in Kraft bleibe. Zwölf Handelsschiffe wurden, nach den Angaben des US-Zentralkommandos, zurückgewiesen.
- Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition erklärt, dass sie einen Angriff auf ein unter saudi-arabischer Flagge fahrendes Schiff mit einem Luftangriff auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen vergolten hat.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Israel tötet hochrangiger Hamas-Offizier und Mitarbeiter in Gaza
- Iranische Agentur meldet Explosion von Öltanker wegen Seemine
- Palästinenser melden Brandanschläge auf zwei Moscheen
- Iran droht USA mit Ausweitung des Konflikts
- Irans Revolutionsgarden stoppen Schiffe in der Strasse von Hormus
- Iran: Produktive Gespräche mit Oman über Strasse von Hormus
- US-Zentralkommando: Seeblockade bleibt weiterhin in Kraft
- Kiew: Russland stellt Iran Satellitenbeobachtungen zur Verfügung
- Iran ruft zu Dialog im Jemen-Konflikt auf
- Schifffahrtsbehörde: Zwischenfall mit Tanker und Streitkräften
Quellen: Agenturen, SRF