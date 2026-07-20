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Krieg im Nahen Osten Laut Berichten sterben zwei Hamas-Mitglieder bei Angriff Israels

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel tötet hochrangiger Hamas-Offizier und Mitarbeiter in Gaza
  • Iranische Agentur meldet Explosion von Öltanker wegen Seemine
  • Palästinenser melden Brandanschläge auf zwei Moscheen
  • Iran droht USA mit Ausweitung des Konflikts
  • Irans Revolutionsgarden stoppen Schiffe in der Strasse von Hormus
  • Iran: Produktive Gespräche mit Oman über Strasse von Hormus
  • US-Zentralkommando: Seeblockade bleibt weiterhin in Kraft
  • Kiew: Russland stellt Iran Satellitenbeobachtungen zur Verfügung
  • Iran ruft zu Dialog im Jemen-Konflikt auf
  • Schifffahrtsbehörde: Zwischenfall mit Tanker und Streitkräften

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 23.7.2026, 21:50 Uhr

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