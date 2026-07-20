Israel tötet hochrangiger Hamas-Offizier und Mitarbeiter in Gaza

Iranische Agentur meldet Explosion von Öltanker wegen Seemine

Palästinenser melden Brandanschläge auf zwei Moscheen

Iran droht USA mit Ausweitung des Konflikts

Irans Revolutionsgarden stoppen Schiffe in der Strasse von Hormus

Iran: Produktive Gespräche mit Oman über Strasse von Hormus

US-Zentralkommando: Seeblockade bleibt weiterhin in Kraft

Kiew: Russland stellt Iran Satellitenbeobachtungen zur Verfügung

Iran ruft zu Dialog im Jemen-Konflikt auf