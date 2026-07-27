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Krieg im Nahen Osten Laut Berichten: Zwei Hamas-Mitglieder bei Angriff Israels getötet

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Angriffe treffen Wasserversorgung im Süden Irans
  • Iran: Sechs Schiffe in Strasse von Hormus gestoppt
  • Die wichtigsten Geschehnisse vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 23.7.2026, 21:50 Uhr

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