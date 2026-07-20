- Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition erklärt, dass sie einen Angriff auf ein unter saudi-arabischer Flagge fahrendes Schiff mit einem Luftangriff auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen vergolten hat.
- Der Iran verweigert einen gestern durch den Irak übermittelten US-Waffenstillstands-Vorschlag und kritisiert ungelöste Streitfragen zur Strasse von Hormus.
- Nach der dreizehnten Angriffsnacht in Folge haben die USA ihre jüngste Angriffswelle gegen den Iran für beendet erklärt.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Huthi: Gegenangriff in Saudi-Arabien ausgeführt
- US-Militär: Tanker auf dem Weg zu iranischem Hafen angegriffen
- Nach Angriff auf Schiff: Ziele im Jemen angegriffen
- Trump an Russland und China: Iran-Hilfe wäre «schlecht für sie»
- Netanjahu trifft Trump am Dienstag in Washington
- Spannungen im Westjordanland verschärfen sich
- EU verhängt Sanktionen gegen iranische Richter
- UNO warnt: Isolierte Seeleute in Strasse von Hormus in Not
- EU-Mission sieht grösseres Risiko für Schiffe im Roten Meer
- WFP warnt vor drastischen Kürzungen der Lebensmittelhilfe in Gaza
Quellen: Agenturen, SRF