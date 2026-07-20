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Krieg im Nahen Osten Saudi-Arabien: Angriff auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen

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Themen in diesem Newsticker

  • Huthi: Gegenangriff in Saudi-Arabien ausgeführt
  • US-Militär: Tanker auf dem Weg zu iranischem Hafen angegriffen
  • Nach Angriff auf Schiff: Ziele im Jemen angegriffen
  • Trump an Russland und China: Iran-Hilfe wäre «schlecht für sie»
  • Netanjahu trifft Trump am Dienstag in Washington
  • Spannungen im Westjordanland verschärfen sich
  • EU verhängt Sanktionen gegen iranische Richter
  • UNO warnt: Isolierte Seeleute in Strasse von Hormus in Not
  • EU-Mission sieht grösseres Risiko für Schiffe im Roten Meer
  • WFP warnt vor drastischen Kürzungen der Lebensmittelhilfe in Gaza

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 23.7.2026, 21:50 Uhr

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