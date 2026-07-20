Huthi: Gegenangriff in Saudi-Arabien ausgeführt

US-Militär: Tanker auf dem Weg zu iranischem Hafen angegriffen

Nach Angriff auf Schiff: Ziele im Jemen angegriffen

Trump an Russland und China: Iran-Hilfe wäre «schlecht für sie»

Netanjahu trifft Trump am Dienstag in Washington

Spannungen im Westjordanland verschärfen sich

EU verhängt Sanktionen gegen iranische Richter

UNO warnt: Isolierte Seeleute in Strasse von Hormus in Not

EU-Mission sieht grösseres Risiko für Schiffe im Roten Meer