- Die EU verurteilt die Angriff auf einen Öltanker im Roten Meer durch die Huthi-Rebellen.
- US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einer militärischen Reaktion, sollten die Huthi-Rebellen im Jemen erneut angreifen.
- Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig.
- Nach der zwölften Angriffsnacht in Folge haben die USA ihre jüngste Angriffswelle gegen den Iran für beendet erklärt.
- Wie das US-Energieministerium mitteilt, haben die USA und Saudi-Arabien ein Abkommen zur Zusammenarbeit bei einem zivilen Atomprogramm in Saudi-Arabien unterzeichnet.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Kuwait meldet Drohnenangriff auf Grenzübergang zum Irak
- Trump: Atomdeal mit Riad nur bedingt unter Annäherung mit Israel
- Trump droht Iran wegen Huthi-Angriffen
- EU bezeichnet Angriffe im Roten Meer als «inakzeptabel»
- Oman drängt auf neue Gespräche nach Huthi-Angriff auf Öltanker
- Iran: US-Militärbasen in Kuwait mit Drohnen angegriffen
- USA erklären jüngste Angriffswelle im Iran für beendet
- US-Repräsentantenhaus stimmt für mehr Militärausgaben
- UKMTO: Schiff im Roten Meer beschossen
- Neue US-Angriffswelle auf Ziele im Iran
Quellen: Agenturen, SRF