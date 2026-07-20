- US-Präsident Trump droht dem Iran: Wenn das Land künftig ein Schiff in der Strasse von Hormus beschiesst, werde die USA zivile Infrastruktur im Iran angreifen.
- Der Iran reagiert und droht seinerseits mit Vergeltungsschlägen bei US-Angriffen.
- Das US-Militär hat bereits in der elften Nacht in Folge Ziele im Iran angegriffen. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran gibt es Meldungen von Explosionen.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Rubio warnt vor Präzedenzfall und den Forderungen Irans
- Iran droht mit Vergeltung sollte die USA Infrastruktur angreifen
- Kpler: Nach Hormus auch Zugang zu Meerenge Bab al-Mandab bedroht
- Trump: Für jeden Schiffsbeschuss ein Angriff auf Infrastruktur
- Weltbank warnt vor Wirtschaftskrise durch Iran-USA-Konflikt
- Nach 40 Jahren: Wieder Direktflüge zwischen den USA und Libanon
- Jordanien fängt iranische Raketen ab
- Trump genehmigt Nuklearabkommen mit Saudi-Arabien
- Iran: US-Militärbasen in Jordanien und Bahrain angegriffen
- Mamdani fordert US-Regierung zur Festnahme Netanjahus auf
Quellen: Agenturen, SRF