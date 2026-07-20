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Krieg im Nahen Osten Trump droht dem Iran mit Angriffen für jeden Schiffsbeschuss

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Themen in diesem Newsticker

  • Rubio warnt vor Präzedenzfall und den Forderungen Irans
  • Iran droht mit Vergeltung sollte die USA Infrastruktur angreifen
  • Kpler: Nach Hormus auch Zugang zu Meerenge Bab al-Mandab bedroht
  • Trump: Für jeden Schiffsbeschuss ein Angriff auf Infrastruktur
  • Weltbank warnt vor Wirtschaftskrise durch Iran-USA-Konflikt
  • Nach 40 Jahren: Wieder Direktflüge zwischen den USA und Libanon
  • Jordanien fängt iranische Raketen ab
  • Trump genehmigt Nuklearabkommen mit Saudi-Arabien
  • Iran: US-Militärbasen in Jordanien und Bahrain angegriffen
  • Mamdani fordert US-Regierung zur Festnahme Netanjahus auf

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.07.2026, 19:30 Uhr

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