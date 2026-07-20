Rubio warnt vor Präzedenzfall und den Forderungen Irans

Iran droht mit Vergeltung sollte die USA Infrastruktur angreifen

Kpler: Nach Hormus auch Zugang zu Meerenge Bab al-Mandab bedroht

Trump: Für jeden Schiffsbeschuss ein Angriff auf Infrastruktur

Weltbank warnt vor Wirtschaftskrise durch Iran-USA-Konflikt

Nach 40 Jahren: Wieder Direktflüge zwischen den USA und Libanon

Jordanien fängt iranische Raketen ab

Trump genehmigt Nuklearabkommen mit Saudi-Arabien

Iran: US-Militärbasen in Jordanien und Bahrain angegriffen