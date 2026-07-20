- US-Präsident Trump hat ein Abkommen zum Aufbau eines zivilen Atomprogramms in Saudi-Arabien genehmigt.
- In der elften Nacht in Folge hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran gibt es Meldungen von Explosionen.
- Der Krieg im Iran hat die USA bisher 37.5 Milliarden US-Dollar gekostet. Das sagte der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gegenüber Abgeordneten.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Jordanien fängt iranische Raketen ab
- Trump genehmigt Nuklearabkommen mit Saudi-Arabien
- Iran: US-Militärbasen in Jordanien und Bahrain angegriffen
- Mamdani fordert US-Regierung zur Festnahme Netanjahus auf
- Iran exekutiert weiteren Mann nach Protesten im Januar
- US-Militär gibt Ende der Angriffe bekannt
- Meldungen über Explosionen in Teheran
- USA starten weitere Angriffe gegen iranische Ziele
- Kosten des Iran-Kriegs auf 37.5 Milliarden Dollar gestiegen
- Hegseth im Kongress von Anti-Iran-Kriegs-Rufen unterbrochen
Quellen: Agenturen, SRF