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Krieg im Nahen Osten Trump ebnet Weg für Atomprogramm in Saudi-Arabien

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Themen in diesem Newsticker

  • Jordanien fängt iranische Raketen ab
  • Trump genehmigt Nuklearabkommen mit Saudi-Arabien
  • Iran: US-Militärbasen in Jordanien und Bahrain angegriffen
  • Mamdani fordert US-Regierung zur Festnahme Netanjahus auf
  • Iran exekutiert weiteren Mann nach Protesten im Januar
  • US-Militär gibt Ende der Angriffe bekannt
  • Meldungen über Explosionen in Teheran
  • USA starten weitere Angriffe gegen iranische Ziele
  • Kosten des Iran-Kriegs auf 37.5 Milliarden Dollar gestiegen
  • Hegseth im Kongress von Anti-Iran-Kriegs-Rufen unterbrochen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.7.2026, 19:30 Uhr

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