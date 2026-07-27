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Krieg im Nahen Osten Trump empfängt Netanjahu im Weissen Haus

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Themen in diesem Newsticker

  • Netanjahu trifft Trump im Weissen Haus
  • Blauhelme entdecken vier Tonnen Sprengstoff im Südlibanon
  • Oman schlägt freiwillige Gebühren für Strasse von Hormus vor
  • Jordanien zerstört Drohne im östlichen Wüstengebiet
  • Nur ein Drittel der Amerikaner unterstützt Militäreinsatz im Iran
  • Medien: US-Munitionsreserven schrumpfen – Trump dementiert
  • UNO: Mögliche Kriegsverbrechen Israels im Libanon
  • Trump: USA und Iran in «sehr tiefgreifenden Gesprächen»
  • Ölpreise geben nach US-Angriffspause merklich nach
  • Iran: Haben nicht um Gespräche mit USA gebeten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.7.2026, 21:50 Uhr

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