Netanjahu trifft Trump im Weissen Haus

Blauhelme entdecken vier Tonnen Sprengstoff im Südlibanon

Oman schlägt freiwillige Gebühren für Strasse von Hormus vor

Jordanien zerstört Drohne im östlichen Wüstengebiet

Nur ein Drittel der Amerikaner unterstützt Militäreinsatz im Iran

Medien: US-Munitionsreserven schrumpfen – Trump dementiert

UNO: Mögliche Kriegsverbrechen Israels im Libanon

Trump: USA und Iran in «sehr tiefgreifenden Gesprächen»

Ölpreise geben nach US-Angriffspause merklich nach