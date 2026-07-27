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Krieg im Nahen Osten Trump empfängt Netanjahu in Washington D.C.

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Themen in diesem Newsticker

  • Huthis greifen saudischen Ölfrachter im Roten Meer an
  • Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien abgewehrt
  • Iran macht Oman einen Vorschlag für die Strasse von Hormus
  • Netanjahu trifft Trump im Weissen Haus
  • Blauhelme entdecken vier Tonnen Sprengstoff im Südlibanon
  • Oman schlägt freiwillige Gebühren für Strasse von Hormus vor
  • Jordanien zerstört Drohne im östlichen Wüstengebiet
  • Nur ein Drittel der Amerikaner unterstützt Militäreinsatz im Iran
  • Medien: US-Munitionsreserven schrumpfen – Trump dementiert
  • UNO: Mögliche Kriegsverbrechen Israels im Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 28.7.2026, 21:50 Uhr

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