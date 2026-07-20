US-Zentralkommando: Seeblockade bleibt weiterhin in Kraft

Kiew: Russland stellt Iran Satellitenbeobachtungen zur Verfügung

Iran ruft zu Dialog im Jemen-Konflikt auf

Schifffahrtsbehörde: Zwischenfall mit Tanker und Streitkräften

Huthi: Gegenangriff in Saudi-Arabien ausgeführt

US-Militär: Tanker auf dem Weg zu iranischem Hafen angegriffen

Nach Angriff auf Schiff: Ziele im Jemen angegriffen

Trump an Russland und China: Iran-Hilfe wäre «schlecht für sie»

Netanjahu trifft Trump am Dienstag in Washington