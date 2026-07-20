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Krieg im Nahen Osten US-Zentralkommando: Seeblockade bleibt weiterhin in Kraft

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Zentralkommando: Seeblockade bleibt weiterhin in Kraft
  • Kiew: Russland stellt Iran Satellitenbeobachtungen zur Verfügung
  • Iran ruft zu Dialog im Jemen-Konflikt auf
  • Schifffahrtsbehörde: Zwischenfall mit Tanker und Streitkräften
  • Huthi: Gegenangriff in Saudi-Arabien ausgeführt
  • US-Militär: Tanker auf dem Weg zu iranischem Hafen angegriffen
  • Nach Angriff auf Schiff: Ziele im Jemen angegriffen
  • Trump an Russland und China: Iran-Hilfe wäre «schlecht für sie»
  • Netanjahu trifft Trump am Dienstag in Washington
  • Spannungen im Westjordanland verschärfen sich

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 23.7.2026, 21:50 Uhr

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