- Das US-Militär teilt mit, dass die US-Seeblockade gegen den Iran in vollem Umfang in Kraft bleibe. Zwölf Handelsschiffe wurden, nach den Angaben des US-Zentralkommandos, zurückgewiesen.
- Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition erklärt, dass sie einen Angriff auf ein unter saudi-arabischer Flagge fahrendes Schiff mit einem Luftangriff auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen vergolten hat.
- Der Iran verweigert einen gestern durch den Irak übermittelten US-Waffenstillstands-Vorschlag und kritisiert ungelöste Streitfragen zur Strasse von Hormus.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- US-Zentralkommando: Seeblockade bleibt weiterhin in Kraft
- Kiew: Russland stellt Iran Satellitenbeobachtungen zur Verfügung
- Iran ruft zu Dialog im Jemen-Konflikt auf
- Schifffahrtsbehörde: Zwischenfall mit Tanker und Streitkräften
- Huthi: Gegenangriff in Saudi-Arabien ausgeführt
- US-Militär: Tanker auf dem Weg zu iranischem Hafen angegriffen
- Nach Angriff auf Schiff: Ziele im Jemen angegriffen
- Trump an Russland und China: Iran-Hilfe wäre «schlecht für sie»
- Netanjahu trifft Trump am Dienstag in Washington
- Spannungen im Westjordanland verschärfen sich
Quellen: Agenturen, SRF