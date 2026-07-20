- Nach der dreizehnten Angriffsnacht in Folge haben die USA ihre jüngste Angriffswelle gegen den Iran für beendet erklärt.
- Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig.
- Das US-Repräsentantenhaus hat erneut eine Resolution zum Konflikt verabschiedet und fordert Trump auf, den Militäreinsatz zu beenden.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran warnt vor US-Plänen zur Nutzung eingefrorener Gelder
- Chinesische Supertanker entkommen Huthi-Blockade im Roten Meer
- USA beenden jüngste Angriffswelle im Iran
- Trump: Iran soll für Schäden an Schiffen zahlen
- Ungewisser Hormus-Einsatz: Deutsche Schiffe kommen ins Mittelmeer
- Kuwaits Flugabwehr wegen Raketen und Drohnen aktiv
- Merz verurteilt Huthi-Angriffe auf Schiffe im Roten Meer
- Israel: Palästinensische Angreifer im Westjordanland getötet
- Dubai will Besucher locken – Prämien im Wert von 700 Euro
- Abgeordnete fordern Trump zur Beendigung des Iran-Kriegs auf
Quellen: Agenturen, SRF