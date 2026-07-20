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Krieg im Nahen Osten USA beenden dreizehnte Angriffswelle auf den Iran

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran warnt vor US-Plänen zur Nutzung eingefrorener Gelder
  • Chinesische Supertanker entkommen Huthi-Blockade im Roten Meer
  • USA beenden jüngste Angriffswelle im Iran
  • Trump: Iran soll für Schäden an Schiffen zahlen
  • Ungewisser Hormus-Einsatz: Deutsche Schiffe kommen ins Mittelmeer
  • Kuwaits Flugabwehr wegen Raketen und Drohnen aktiv
  • Merz verurteilt Huthi-Angriffe auf Schiffe im Roten Meer
  • Israel: Palästinensische Angreifer im Westjordanland getötet
  • Dubai will Besucher locken – Prämien im Wert von 700 Euro
  • Abgeordnete fordern Trump zur Beendigung des Iran-Kriegs auf

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 23.7.2026, 21:50 Uhr

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