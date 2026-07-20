Iran warnt vor US-Plänen zur Nutzung eingefrorener Gelder

Chinesische Supertanker entkommen Huthi-Blockade im Roten Meer

USA beenden jüngste Angriffswelle im Iran

Trump: Iran soll für Schäden an Schiffen zahlen

Ungewisser Hormus-Einsatz: Deutsche Schiffe kommen ins Mittelmeer

Kuwaits Flugabwehr wegen Raketen und Drohnen aktiv

Merz verurteilt Huthi-Angriffe auf Schiffe im Roten Meer

Israel: Palästinensische Angreifer im Westjordanland getötet

Dubai will Besucher locken – Prämien im Wert von 700 Euro