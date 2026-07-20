Iran: US-Militärbasen in Kuwait mit Drohnen angegriffen

USA erklären jüngste Angriffswelle im Iran für beendet

US-Repräsentantenhaus stimmt für mehr Militärausgaben

UKMTO: Schiff im Roten Meer beschossen

Neue US-Angriffswelle auf Ziele im Iran

USA und Saudi-Arabien unterzeichnen Atomabkommen

Irans Ghalibaf: Wenn Iran kein Öl verkaufen kann, wird es keiner

Rubio warnt vor Präzedenzfall und den Forderungen Irans

Iran droht mit Vergeltung sollte die USA Infrastruktur angreifen