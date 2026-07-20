- Nach der zwölften Angriffsnacht in Folge haben die USA ihre jüngste Angriffswelle gegen den Iran für beendet erklärt.
- Wie das US-Energieministerium mitteilt, haben die USA und Saudi-Arabien ein Abkommen zur Zusammenarbeit bei einem zivilen Atomprogramm in Saudi-Arabien unterzeichnet.
- US-Präsident Trump droht dem Iran: Wenn das Land künftig ein Schiff in der Strasse von Hormus beschiesst, werde die USA zivile Infrastruktur im Iran angreifen.
- Der Iran reagiert und droht seinerseits mit Vergeltungsschlägen bei US-Angriffen.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: US-Militärbasen in Kuwait mit Drohnen angegriffen
- USA erklären jüngste Angriffswelle im Iran für beendet
- US-Repräsentantenhaus stimmt für mehr Militärausgaben
- UKMTO: Schiff im Roten Meer beschossen
- Neue US-Angriffswelle auf Ziele im Iran
- USA und Saudi-Arabien unterzeichnen Atomabkommen
- Irans Ghalibaf: Wenn Iran kein Öl verkaufen kann, wird es keiner
- Rubio warnt vor Präzedenzfall und den Forderungen Irans
- Iran droht mit Vergeltung sollte die USA Infrastruktur angreifen
- Kpler: Nach Hormus auch Zugang zu Meerenge Bab al-Mandab bedroht
Quellen: Agenturen, SRF