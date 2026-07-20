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Krieg im Nahen Osten USA erklären nächtliche Angriffswelle im Iran für beendet

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: US-Militärbasen in Kuwait mit Drohnen angegriffen
  • USA erklären jüngste Angriffswelle im Iran für beendet
  • US-Repräsentantenhaus stimmt für mehr Militärausgaben
  • UKMTO: Schiff im Roten Meer beschossen
  • Neue US-Angriffswelle auf Ziele im Iran
  • USA und Saudi-Arabien unterzeichnen Atomabkommen
  • Irans Ghalibaf: Wenn Iran kein Öl verkaufen kann, wird es keiner
  • Rubio warnt vor Präzedenzfall und den Forderungen Irans
  • Iran droht mit Vergeltung sollte die USA Infrastruktur angreifen
  • Kpler: Nach Hormus auch Zugang zu Meerenge Bab al-Mandab bedroht

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.07.2026, 19:30 Uhr

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