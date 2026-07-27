- Als Reaktion auf versuchte Raketenangriffe des Irans auf US-Truppen in der Region hat die USA in der Nacht Dutzende iranische Ziele angegriffen.
- Die USA verhängen neue Sanktionen gegen iranische Unternehmen, deren Schiffe angeblich iranisches Rohöl nach China und in die Vereinigten Arabischen Emirate transportieren.
- Das UNO-Menschenrechtsbüro hat grossflächige Verstösse israelischer Streitkräfte gegen das humanitäre Völkerrecht im Libanon dokumentiert. Einige davon könnten Kriegsverbrechen darstellen.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA beenden Angriffswelle auf iranische Ziele
- USA greifen Iran erneut an
- Proiranische Milizen im Irak drohen mit Vergeltung
- Explosion an LNG-Terminal in Ägypten – Wohl Drohnenangriff
- USA verhängen neue Iran-Sanktionen – Tanker im Visier
- Erneut Drohnenangriffe im nordirakischen Erbil gemeldet
- Bagdad verurteilt Luftangriffe auf irakisches Territorium
- Trump droht dem Iran: «Sie werden ordentlich Prügel kriegen»
- Erstmals seit neuer Waffenruhe: Hisbollah-Drohnenangriff
- Iran verurteilt US-Saudi-Angriffe im Irak
Quellen: Agenturen, SRF