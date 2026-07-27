- Die USA und Saudi-Arabien haben in der Nacht Ziele im Irak aus der Luft angegriffen. Das teilt das zuständige Regionalkommando der US-Armee mit.
- Das jordanische Militär und US-Streitkräfte berichten beide von abgewehrten iranischen Raketenangriffen.
- Das UNO-Menschenrechtsbüro hat grossflächige Verstösse israelischer Streitkräfte gegen das humanitäre Völkerrecht im Libanon dokumentiert. Einige davon könnten Kriegsverbrechen darstellen.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: Schiffe im Persischen Golf angegriffen
- USA und Saudi-Arabien greifen Irak an
- Huthis greifen saudischen Ölfrachter im Roten Meer an
- Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien abgewehrt
- Iran macht Oman einen Vorschlag für die Strasse von Hormus
- Netanjahu trifft Trump im Weissen Haus
- Blauhelme entdecken vier Tonnen Sprengstoff im Südlibanon
- Oman schlägt freiwillige Gebühren für Strasse von Hormus vor
- Jordanien zerstört Drohne im östlichen Wüstengebiet
- Nur ein Drittel der Amerikaner unterstützt Militäreinsatz im Iran
Quellen: Agenturen, SRF