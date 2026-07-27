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Krieg im Nahen Osten USA verhängen neue Sanktionen gegen iranische Schiffsunternehmen

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Themen in diesem Newsticker

  • Proiranische Milizen im Irak drohen mit Vergeltung
  • Explosion an LNG-Terminal in Ägypten – Wohl Drohnenangriff
  • USA verhängen neue Iran-Sanktionen – Tanker im Visier
  • Erneut Drohnenangriffe im nordirakischen Erbil gemeldet
  • Bagdad verurteilt Luftangriffe auf irakisches Territorium
  • Trump droht dem Iran: «Sie werden ordentlich Prügel kriegen»
  • Erstmals seit neuer Waffenruhe: Hisbollah-Drohnenangriff
  • Iran verurteilt US-Saudi-Angriffe im Irak
  • UNO kritisiert zunehmende Gewalt im besetzten Westjordanland
  • Huthi-Miliz plant Gebühren für Schiffe im Roten Meer

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 28.7.2026, 21:50 Uhr

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