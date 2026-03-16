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Krieg in Nahost Berichte über möglichen Einsatz von US-Bodentruppen im Iran

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump will keine Waffenruhe
  • Berichte: Möglicher Einsatz von US-Bodentruppen im Iran
  • Grossbritannien erlaubt USA teils Nutzung von Militärbasen
  • Agentur: Iran fordert Angriffsende vor Verhandlungen über Hormus
  • US-Beamte: US-Militär schickt Verstärkung in die Golfregion
  • Nato bestätigt Abzug aus dem Irak
  • Israel: Bodeneinsätze im Libanon dauern an
  • Chamenei weist Angriffe auf Türkei und Oman zurück
  • Historische Gebäude des Saadabad-Palasts in Teheran beschädigt
  • Israel verurteilt iranischen Angriff auf Jerusalem

10vor10, 19.3.2026, 21:50 Uhr

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