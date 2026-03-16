- Die USA verstärken ihre Militärpräsenz im Nahen Osten, was auf eine mögliche Bodenoperation hindeutet; laut Medien erwägt Präsident Donald Trump die Besetzung der iranischen Insel Charg.
- Modschtaba Chamenei bleibt weiterhin im Verborgenen. In einer verlesenen Botschaft weist er jedoch die Verantwortung für die Luftangriffe auf die Türkei zurück.
- Grossbritannien erlaubt den USA die Nutzung ihrer Militärbasen für Angriffe auf iranische Raketenstellungen, welche die Schifffahrt in der Strasse von Hormus bedrohen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Trump will keine Waffenruhe
- Berichte: Möglicher Einsatz von US-Bodentruppen im Iran
- Grossbritannien erlaubt USA teils Nutzung von Militärbasen
- Agentur: Iran fordert Angriffsende vor Verhandlungen über Hormus
- US-Beamte: US-Militär schickt Verstärkung in die Golfregion
- Nato bestätigt Abzug aus dem Irak
- Israel: Bodeneinsätze im Libanon dauern an
- Chamenei weist Angriffe auf Türkei und Oman zurück
- Historische Gebäude des Saadabad-Palasts in Teheran beschädigt
- Israel verurteilt iranischen Angriff auf Jerusalem