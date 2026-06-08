- Die vom US-Präsidenten Donald Trump angekündigten weiteren Luftschläge auf den Iran haben begonnen- wiederum als Reaktion auf Irans Angriffe auf Länder der Region.
- Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Vorwurf von Trump, der Iran habe in der Nacht auf Dienstag einen US-Kampfhelikopter abgeschossen.
- Als Reaktion hat die USA iranische Luftabwehr- und Radarsysteme in der Region um die Strasse von Hormus angegriffen, worauf iranische Vergeltungsschläge auf Bahrait, Kuwait und Jordanien folgten.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Angriffe und Explosionen in der Strasse von Hormus
- Erneute Luftangriffe auf den Iran
- Brand auf Tanker: USA melden Angriff auf Schiff mit iranischem Öl
- Trump liefert vorerst keine Belege für Öltransporte durch Hormus
- Irans Peseschkian: Wir werden uns jeder Drohung entgegenstellen
- Trump: Der Iran wird heute noch angegriffen
- IAEA-Gremium: Iran soll angereichertes Uran prüfen lassen
- Nach US-Angriff: 20'000 Bewohnende im Iran ohne Wasserversorgung
- Erdogan: Israels Angriffe auf Syrien und Libanon bedrohen Türkei
- Katarische Delegation für Gespräche in Teheran eingetroffen
Quellen: Agenturen, SRF