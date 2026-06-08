 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Erneute US-Luftschläge auf den Iran haben begonnen

Autor: 

08.06.2026, 06:36

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Angriffe und Explosionen in der Strasse von Hormus
  • Erneute Luftangriffe auf den Iran
  • Brand auf Tanker: USA melden Angriff auf Schiff mit iranischem Öl
  • Trump liefert vorerst keine Belege für Öltransporte durch Hormus
  • Irans Peseschkian: Wir werden uns jeder Drohung entgegenstellen
  • Trump: Der Iran wird heute noch angegriffen
  • IAEA-Gremium: Iran soll angereichertes Uran prüfen lassen
  • Nach US-Angriff: 20'000 Bewohnende im Iran ohne Wasserversorgung
  • Erdogan: Israels Angriffe auf Syrien und Libanon bedrohen Türkei
  • Katarische Delegation für Gespräche in Teheran eingetroffen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 10.6.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)