- Nach wochenlangen Verhandlungen haben die USA und der Iran nach Angaben des Vermittlers Pakistan und der US-Regierung eine vorläufige Übereinkunft für einen Ausweg aus dem Iran-Krieg gefunden.
- Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif auf einen Rahmen für ein Friedensabkommen geeinigt. Der Iran bleibt abwartend.
- Um die Vereinbarung zum Abschluss zu bringen, sind katarische Unterhändler heute Morgen einem Insider zufolge nach Teheran geflogen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- US-Präsident Trump bestätigt Iran-Abkommen
- Pakistan: USA und Iran einigen sich auf Friedensvereinbarung
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Quellen: Agenturen, SRF