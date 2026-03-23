- Die Revolutionsgarde im Iran droht mit Angriffen auf israelische und amerikanische Universitäten in der Region.
- Irans Präsident Massud Peseschkian hat mit harten Vergeltungsschlägen gegen Nachbarländer gedroht, falls die Infrastruktur oder Wirtschaftszentren im Land attackiert werden.
- Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen reklamiert einen zweiten Angriff auf Israel binnen 24 Stunden für sich. Am Samstag wurde zum ersten Mal seit Beginn des Krieges ein Raketenstart aus dem Jemen gemeldet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Syrien: Drohnenangriff auf US-Basis aus dem Irak abgewehrt
- Irans Parlamentspräsident: USA planen Bodenoffensive
- Iran und Israel setzen gegenseitige Angriffe fort
- Ex-Diplomat: Huthi-Angriffe auf Israel als Warnung zu verstehen
- Medien: USA planen mögliche Bodeneinsätze im Iran
- EU-Mission warnt vor Huthi-Angriffen auf Schifffahrt
- Bahrainischer Aluminiumhersteller meldet zwei Verletzte
- Kuwait meldet Drohnen- und Raketenangriff
- Iran droht mit Angriffen auf Hochschuleinrichtungen
- Drei Tote in Gaza bei israelischen Luftangriffen
Quellen: Agenturen, SRF