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Krieg in Nahost Iran droht mit Angriffen auf Universitäten

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Themen in diesem Newsticker

  • Syrien: Drohnenangriff auf US-Basis aus dem Irak abgewehrt
  • Irans Parlamentspräsident: USA planen Bodenoffensive
  • Iran und Israel setzen gegenseitige Angriffe fort
  • Ex-Diplomat: Huthi-Angriffe auf Israel als Warnung zu verstehen
  • Medien: USA planen mögliche Bodeneinsätze im Iran
  • EU-Mission warnt vor Huthi-Angriffen auf Schifffahrt
  • Bahrainischer Aluminiumhersteller meldet zwei Verletzte
  • Kuwait meldet Drohnen- und Raketenangriff
  • Iran droht mit Angriffen auf Hochschuleinrichtungen
  • Drei Tote in Gaza bei israelischen Luftangriffen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 28.3.2026, 19:30 Uhr

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