- Die USA und Israel haben nach iranischen Angaben die Urananreicherungsanlage in Natans angegriffen. Dabei sei keine Radioaktivität ausgetreten.
- Die USA lockern zum am 19. April die Sanktionen auf iranisches Öl, das sich derzeit auf Schiffen befindet.
- Seit der iranischen Blockade der Strasse von Hormus ist der Schiffsverkehr dort um 95 Prozent zurückgegangen.
- Nachdem Medien über die mögliche Entsendung von US-Bodentruppen berichtet hatten, erwägt US-Präsident Donald Trump nun eigenen Worten zufolge, die Militärangriffe im Iran zurückzufahren.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Angriff auf Atomanlage im Iran – IAEA fordert Zurückhaltung
- Iran: USA und Israel greifen Atomanlage Natans an
- Iran feuert Raketen in Richtung US-Stützpunkt
- Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Irans
- Nur wenige Schiffe passieren die Strasse von Hormus
- EU-Kommission will niedrigere Gasspeicherziele
- USA verleihen 45 Millionen Barrel Öl aus strategischer Reserve
- Bericht: Iran will japanische Schiffe durch Hormus lassen
- Iran warnt Grossbritannien – und feuert Raketen auf Stützpunkt ab
- USA: Sanktionslockerungen für iranisches Öl bis 19. April