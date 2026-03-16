Angriff auf Atomanlage im Iran – IAEA fordert Zurückhaltung

Iran: USA und Israel greifen Atomanlage Natans an

Iran feuert Raketen in Richtung US-Stützpunkt

Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Irans

Nur wenige Schiffe passieren die Strasse von Hormus

EU-Kommission will niedrigere Gasspeicherziele

USA verleihen 45 Millionen Barrel Öl aus strategischer Reserve

Bericht: Iran will japanische Schiffe durch Hormus lassen

Iran warnt Grossbritannien – und feuert Raketen auf Stützpunkt ab