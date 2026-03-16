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Krieg in Nahost Iran: USA und Israel greifen Atomanlage Natans an

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Themen in diesem Newsticker

  • Angriff auf Atomanlage im Iran – IAEA fordert Zurückhaltung
  • Iran: USA und Israel greifen Atomanlage Natans an
  • Iran feuert Raketen in Richtung US-Stützpunkt
  • Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Irans
  • Nur wenige Schiffe passieren die Strasse von Hormus
  • EU-Kommission will niedrigere Gasspeicherziele
  • USA verleihen 45 Millionen Barrel Öl aus strategischer Reserve
  • Bericht: Iran will japanische Schiffe durch Hormus lassen
  • Iran warnt Grossbritannien – und feuert Raketen auf Stützpunkt ab
  • USA: Sanktionslockerungen für iranisches Öl bis 19. April

10vor10, 19.3.2026, 21:50 Uhr

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