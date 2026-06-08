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Krieg in Nahost Iran: Wechselseitige Angriffe gefährden US-Friedensbemühungen

Autor: 

08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran greift petrochemische Anlage in Haifa mit Raketen an
  • Iran: Wechselseitige Angriffe gefährden US-Friedensbemühungen
  • Iran meldet Abschuss einer Drohne über Teheran
  • Israel: Umfangreicher Angriff auf iranische Luftabwehr
  • Flughäfen in Teheran und Kermanschah nach Angriffen geschlossen
  • Iran-nahe Miliz droht USA mit Angriffen bei Eskalation
  • Grossbritannien fordert Iran und Israel zur Deeskalation auf
  • Trump hält trotz iranischer Angriffe an Verhandlungen fest
  • Israel schliesst Grenzübergänge zum Gazastreifen
  • Israel meldet neue Raketenangriffe aus Iran und Jemen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.6.2026, 19:30 Uhr

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