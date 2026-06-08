EU verhängt Sanktionen wegen iranischer Bedrohung der Schifffahrt

Israels Armee auf längeren Konflikt mit Iran vorbereitet

Iran erklärt Ende der Angriffe auf Israel

Trump: Israel und Iran streben sofortige Waffenruhe an

Iran meldet Einsatz der Flugabwehr in der Provinz Jasd

US-Botschafter warnt vor Eskalation nach Angriff auf Beirut

Heftige Eskalation – auch von iranischer Seite

Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes

Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen