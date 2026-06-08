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Krieg in Nahost Irans Armee beendet Angriffe auf Israel und warnt vor Eskalation

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • EU verhängt Sanktionen wegen iranischer Bedrohung der Schifffahrt
  • Israels Armee auf längeren Konflikt mit Iran vorbereitet
  • Iran erklärt Ende der Angriffe auf Israel
  • Trump: Israel und Iran streben sofortige Waffenruhe an
  • Iran meldet Einsatz der Flugabwehr in der Provinz Jasd
  • US-Botschafter warnt vor Eskalation nach Angriff auf Beirut
  • Heftige Eskalation – auch von iranischer Seite
  • Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes
  • Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen
  • Iran greift petrochemische Anlage in Haifa mit Raketen an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.6.2026, 19:30 Uhr

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