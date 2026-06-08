- Iran erklärt das Ende seiner Angriffe auf Israel als «Antwort» zur Unterstützung des Libanons. Weitere Eskalationen werden angedroht, falls Israel den Libanon weiter angreift.
- Israels Armee meldete Raketenangriffe aus dem Iran. Die Luftabwehr habe diese abgefangen. Zuvor hatte der oberste iranische Unterhändler nach israelischen Angriffen auf den Libanon mit Vergeltung gedroht.
- Die SRF-Nahost-Korrespondenten sprechen von einer Eskalation mit Ansage: «Der Iran greift Israel an – nur wenige Stunden nachdem Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen hat.»
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- EU verhängt Sanktionen wegen iranischer Bedrohung der Schifffahrt
- Israels Armee auf längeren Konflikt mit Iran vorbereitet
- Iran erklärt Ende der Angriffe auf Israel
- Trump: Israel und Iran streben sofortige Waffenruhe an
- Iran meldet Einsatz der Flugabwehr in der Provinz Jasd
- US-Botschafter warnt vor Eskalation nach Angriff auf Beirut
- Heftige Eskalation – auch von iranischer Seite
- Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes
- Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen
- Iran greift petrochemische Anlage in Haifa mit Raketen an
Quellen: Agenturen, SRF