- Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird nach Angaben einer Ministerin heute Donnerstag mit dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun telefonieren.
- US-Präsident Trump sagte in einem Interview, dass er ein Abkommen mit dem Iran bis Ende April für «sehr wahrscheinlich» erachte.
- Der IAEA-Generaldirektor fordert «sehr detaillierte» Massnahmen zur Nuklearkontrolle für ein Abkommen mit dem Iran.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Auswirkungen auch auf Mineralölprodukte-Preise in der Schweiz
- Mehr US-Demokraten stellen sich gegen Waffenverkäufe an Israel
- Iran: Fortschritte bei Gesprächen mit den USA
- Ministerin: Netanjahu wird mit Libanons Präsidenten sprechen
- China pocht auf freie Schiffsfahrt in der Strasse von Hormus
- Pakistan: Noch kein Datum für USA-Iran-Gespräche
- Netanjahu: Sicherheitszone im Libanon wird ausgeweitet
- Trump: Spitzentreffen zwischen Israel und Libanon geplant
- Iran droht mit Blockade der Schifffahrt
- Israel treibt Offensive im Libanon voran
Quellen: Agenturen, SRF