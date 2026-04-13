Auswirkungen auch auf Mineralölprodukte-Preise in der Schweiz

Mehr US-Demokraten stellen sich gegen Waffenverkäufe an Israel

Iran: Fortschritte bei Gesprächen mit den USA

Ministerin: Netanjahu wird mit Libanons Präsidenten sprechen

China pocht auf freie Schiffsfahrt in der Strasse von Hormus

Pakistan: Noch kein Datum für USA-Iran-Gespräche

Netanjahu: Sicherheitszone im Libanon wird ausgeweitet

Trump: Spitzentreffen zwischen Israel und Libanon geplant

Iran droht mit Blockade der Schifffahrt