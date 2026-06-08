- US-Präsident Trump erklärt in einem Beitrag auf Truth Social, die Iraner hätten «zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln, das für sie hervorragend gewesen wäre», und fügte hinzu, sie würden «den Preis dafür zahlen müssen».
- Auf US-Vergeltungsschläge hat der Iran mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Bahrain, Kuwait und Jordanien reagiert.
- Zuvor griffen die USA iranische Luftabwehr- und Radarsysteme in der Region um die Strasse von Hormus an.
- US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, in der Nacht auf Dienstag einen US-Kampfhelikopter abgeschossen zu haben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Katarische Delegation für Gespräche in Teheran eingetroffen
- Trump: Iran hat «zu lange mit Verhandlungen gewartet»
- Likud-Partei: Netanjahu will bei Parlamentswahl wieder antreten
- Iran will Gespräche mit USA nach jüngsten Angriffen neu bewerten
- Keine Opfer oder Schäden nach iranischen Angriffen auf Jordanien
- Iran greift Ziele in Bahrain, Kuwait und Jordanien an
- Iran greift US-Flotte in Bahrain mit Drohnen an
- Iran droht nach US-Angriffen mit Vergeltung
- USA greifen iranische Luftabwehrsysteme an
- USA starten Vergeltungsangriffe gegen den Iran
Quellen: Agenturen, SRF