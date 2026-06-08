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Krieg in Nahost Trump: «Der Iran redet nur und tut nichts»

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Katarische Delegation für Gespräche in Teheran eingetroffen
  • Trump: Iran hat «zu lange mit Verhandlungen gewartet»
  • Likud-Partei: Netanjahu will bei Parlamentswahl wieder antreten
  • Iran will Gespräche mit USA nach jüngsten Angriffen neu bewerten
  • Keine Opfer oder Schäden nach iranischen Angriffen auf Jordanien
  • Iran greift Ziele in Bahrain, Kuwait und Jordanien an
  • Iran greift US-Flotte in Bahrain mit Drohnen an
  • Iran droht nach US-Angriffen mit Vergeltung
  • USA greifen iranische Luftabwehrsysteme an
  • USA starten Vergeltungsangriffe gegen den Iran

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 10.6.2026, 12:45 Uhr

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