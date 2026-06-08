Katarische Delegation für Gespräche in Teheran eingetroffen

Trump: Iran hat «zu lange mit Verhandlungen gewartet»

Likud-Partei: Netanjahu will bei Parlamentswahl wieder antreten

Iran will Gespräche mit USA nach jüngsten Angriffen neu bewerten

Keine Opfer oder Schäden nach iranischen Angriffen auf Jordanien

Iran greift Ziele in Bahrain, Kuwait und Jordanien an

Iran greift US-Flotte in Bahrain mit Drohnen an

Iran droht nach US-Angriffen mit Vergeltung

USA greifen iranische Luftabwehrsysteme an