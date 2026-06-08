- US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, in der Nacht auf Dienstag einen US-Kampfhelikopter abgeschossen zu haben. Er droht mit einer Reaktion.
- Libanesische Behörden melden mindestens acht Tote nach israelischen Angriffen auf die Stadt Tyros. Israels Armee hat die Bewohnenden zur Flucht aufgefordert.
- Westliche Staaten haben koordinierte Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler im Westjordanland verhängt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Nach Helikopterabsturz: Iran warnt vor «ständigem Risiko»
- Trump wirft Iran Abschuss von Helikopter vor
- Iran meldet drei Tote nach israelischen Angriffen vom Montag
- Iran beschlagnahmt Vermögen von Kritikern
- Angriffe auf Libanon: Hilferuf von christlichen Religionsführern
- Israelische Armee: Hisbollah-Kämpfer in Israel erschossen
- UNO-Generalsekretär alarmiert über neue Eskalation
- Westliche Staaten mit Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland
- Iran meldet zwei getötete Luftabwehrsoldaten
- Israelische Angriffe auf Tyros und Al-Sharqiyah im Libanon
Quellen: Agenturen, SRF