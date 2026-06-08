 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Trump macht Iran für Helikopterabsturz verantwortlich

Autor: 

08.06.2026, 06:36

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Nach Helikopterabsturz: Iran warnt vor «ständigem Risiko»
  • Trump wirft Iran Abschuss von Helikopter vor
  • Iran meldet drei Tote nach israelischen Angriffen vom Montag
  • Iran beschlagnahmt Vermögen von Kritikern
  • Angriffe auf Libanon: Hilferuf von christlichen Religionsführern
  • Israelische Armee: Hisbollah-Kämpfer in Israel erschossen
  • UNO-Generalsekretär alarmiert über neue Eskalation
  • Westliche Staaten mit Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland
  • Iran meldet zwei getötete Luftabwehrsoldaten
  • Israelische Angriffe auf Tyros und Al-Sharqiyah im Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.6.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)