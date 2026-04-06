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Krieg in Nahost Trump spricht über Rettungsaktion von US-Offizier

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Iranische Bevölkerung wünscht sich die US-Angriffe
  • CIA-Direktor John Ratcliffe: «Suche nach einem Sandkorn»
  • Hegseth: ««Mut und Präzision» bei der Rettungsmission
  • Trump droht Medien nach Informations-Leck über die Suche im Iran
  • Über 150 Flugzeuge bei Suchaktion beteiligt
  • Trump hält Pressekonferenz um 19 Uhr
  • Trump bekräftigt Ultimatum an Iran
  • Iran lehnt US-Vorschlag für Waffenstillstand ab
  • Scharif-Universität in Teheran Ziel von Angriffen
  • Angriffe auf Israel von drei Seiten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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