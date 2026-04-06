- Seit 19 Uhr hält US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz. Sie können diese hier im Stream live mitverfolgen.
- Israel und die Hisbollah-Miliz beschiessen sich weiter gegenseitig. Auch die libanesische Hauptstadt Beirut ist betroffen.
- Der Iran hat eigenen Angaben zufolge eine Antwort auf die US-Forderungen für ein Kriegsende übermittelt.
- Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, der Iran habe bis Dienstagabend Zeit, die Strasse von Hormus zu öffnen.
- Der Iran hat im Krieg gegen Israel und die USA den Tod eines ranghohen Generals verkündet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Iranische Bevölkerung wünscht sich die US-Angriffe
- CIA-Direktor John Ratcliffe: «Suche nach einem Sandkorn»
- Hegseth: ««Mut und Präzision» bei der Rettungsmission
- Trump droht Medien nach Informations-Leck über die Suche im Iran
- Über 150 Flugzeuge bei Suchaktion beteiligt
- Trump hält Pressekonferenz um 19 Uhr
- Trump bekräftigt Ultimatum an Iran
- Iran lehnt US-Vorschlag für Waffenstillstand ab
- Scharif-Universität in Teheran Ziel von Angriffen
- Angriffe auf Israel von drei Seiten
Quellen: Agenturen, SRF