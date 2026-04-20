- US-Präsident Donald Trump hält eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran für «sehr unwahrscheinlich», sollte es vor deren Ablauf keine Vereinbarung mit Teheran geben.
- Entgegen früheren Äusserungen von Trump wird Vizepräsident JD Vance nun doch in einigen Stunden in Islamabad landen, um die Verhandlungen mit dem Iran fortzusetzen.
- Gemäss Insider sei Vance jedoch noch nicht auf dem Weg Richtung Pakistan.
- Trump ist nach eigenen Worten nicht von Israel zum Angriff auf den Iran überredet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Quellen: Agenturen, SRF
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Tödliche Angriffe auf Terroristen im Libanon
- Merz: Wohl nur Rutte und ich können noch gut mit Trump sprechen
- Donnerstag neue Gespräche Israels mit Libanon
- Trump: Waffenruhe-Verlängerung ohne Deal «unwahrscheinlich»
- Insider: Vance noch nicht auf dem Weg nach Pakistan
- Trump: Israel hat mich nicht zum Iran-Krieg überredet
- Netanjahu verurteilt Schändung von Kruzifix durch Soldaten
- Trump: Vance wird in einigen Stunden in Islamabad landen
- Israel und Libanon setzen diese Woche Gespräche fort
- Warum will die libanesische Bevölkerung zurückkehren?