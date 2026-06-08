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Krieg in Nahost USA starten mit Vergeltungsangriff auf den Iran

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran droht nach US-Angriffen mit Vergeltung
  • USA greifen iranische Luftabwehrsysteme am Hormus an
  • USA starten Vergeltungsangriffe gegen den Iran
  • Israelischer TV-Sender: Netanjahu zu Alleingang gegen Iran bereit
  • Nach Helikopterabsturz: Iran warnt vor «ständigem Risiko»
  • Trump wirft Iran Abschuss von Helikopter vor
  • Iran meldet drei Tote nach israelischen Angriffen vom Montag
  • Iran beschlagnahmt Vermögen von Kritikern
  • Angriffe auf Libanon: Hilferuf von christlichen Religionsführern
  • Israelische Armee: Hisbollah-Kämpfer in Israel erschossen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.6.2026, 19:30 Uhr

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