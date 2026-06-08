- Die USA greifen iranische Luftabwehr- und Radarsysteme in der Region um die Strasse von Hormus an.
- US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, in der Nacht auf Dienstag einen US-Kampfhelikopter abgeschossen zu haben. Er droht mit einer Reaktion.
- Libanesische Behörden melden mindestens acht Tote nach israelischen Angriffen auf die Stadt Tyros. Israels Armee hat die Bewohnenden zur Flucht aufgefordert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran droht nach US-Angriffen mit Vergeltung
- USA greifen iranische Luftabwehrsysteme am Hormus an
- USA starten Vergeltungsangriffe gegen den Iran
- Israelischer TV-Sender: Netanjahu zu Alleingang gegen Iran bereit
- Nach Helikopterabsturz: Iran warnt vor «ständigem Risiko»
- Trump wirft Iran Abschuss von Helikopter vor
- Iran meldet drei Tote nach israelischen Angriffen vom Montag
- Iran beschlagnahmt Vermögen von Kritikern
- Angriffe auf Libanon: Hilferuf von christlichen Religionsführern
- Israelische Armee: Hisbollah-Kämpfer in Israel erschossen
Quellen: Agenturen, SRF