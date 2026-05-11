 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost USA verkünden Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Autor: 

11.05.2026, 06:08

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • USA verkünden Verlängerung der Waffenruhe im Libanon
  • Israel meldet über 220 getötete Hisbollah-Kämpfer im Libanon
  • Iran-Krise spaltet Brics-Staaten – Aussenminister uneins
  • Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China
  • Emirate wollen Pipeline-Ausbau beschleunigen
  • Iran offen für diplomatische Unterstützung aus China
  • Strasse von Hormus aus Irans Sicht nur für Feinde gesperrt
  • Berichte über Siedlergewalt im Westjordanland
  • China fordert dauerhafte Waffenruhe in Iran-Krieg
  • Israel und Hisbollah greifen einander weiter gegenseitig an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)