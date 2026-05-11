- Während in Washington wieder Gespräche zwischen Israel und dem Libanon stattfinden, geht die Gewalt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah weiter.
- China fordert erneut eine dauerhafte Waffenruhe. Die Schifffahrtswege müssten so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, so das Aussenministerium in Peking. Iran sieht die USA als Blockadeursache.
- Im Westjordanland kam es laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zu neuen Angriffen durch israelische Siedler.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- USA verkünden Verlängerung der Waffenruhe im Libanon
- Israel meldet über 220 getötete Hisbollah-Kämpfer im Libanon
- Iran-Krise spaltet Brics-Staaten – Aussenminister uneins
- Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China
- Emirate wollen Pipeline-Ausbau beschleunigen
- Iran offen für diplomatische Unterstützung aus China
- Strasse von Hormus aus Irans Sicht nur für Feinde gesperrt
- Berichte über Siedlergewalt im Westjordanland
- China fordert dauerhafte Waffenruhe in Iran-Krieg
- Israel und Hisbollah greifen einander weiter gegenseitig an
Quellen: Agenturen, SRF