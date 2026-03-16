Trump droht Iran mit Angriffen auf Energieanlagen

Netanjahu verspricht Fortsetzung der Kämpfe gegen den Iran

Israel: Iran setzte erstmals Langstreckenraketen ein

Viele Verletzte in Israel nach iranischem Angriff

KI-Propaganda im Iran-Krieg

Iran: Luftwaffenstützpunkte in Emiraten und Kuwait angegriffen

Grossbritannien lehnt Angriffe von Zypern-Stützpunkten aus ab

US-Militär: Bereits gut 8000 iranische Ziele angegriffen

Mehrere Verletzte nach Raketeneinschlag in Israel