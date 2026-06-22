Bild 1 von 8. Während Europa unter einer Hitzewelle ächzt, geht es am anderen Ende der Welt kühler zu und her: In Tasmanien feiern 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traditionell die Wintersonnenwende mit einem Bad im eiskalten Wasser.

Bildquelle: Imago / AAP .

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