Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell ist am Freitag zu Gesprächen in den Libanon gereist. Er werde bis am 7. Januar dort verweilen und über die Lage an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel beraten, erklärt die EU in Brüssel. Borrell werde unterstreichen, dass eine Eskalation der Lage vermieden werden müsse. Er werde auch darauf dringen, die diplomatischen Bemühungen in der Region voranzutreiben.