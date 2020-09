Das Wasser schlich sich langsam und leise ins Quartier. Wer konnte, verliess sein Haus. Hadschudsch Kuka lebt in Sudans Hauptstadt Khartum. Mit Sandsäcken versuchten er und seine Freunde, die Flut aufzuhalten. «Wir wurden durchnässt, das Wasser stand uns bis zur Brust», erzählt der Filmemacher.

Die Menschen starben an Stromschlägen und unter den Trümmern ihrer Häuser.

Viele Mauern sogen sich voll, Häuser kollabierten. Wegen Korruption und schlechter Planung stehen viele Gebäude zu nahe am Nil. Darum starben Menschen. «Sie starben an Stromschlägen und unter den Trümmern ihrer Häuser», so Hadschudsch Kuka.

Bildvergleich Regler nach links verschieben Regler nach rechts verschieben Legende: Wie der Nil in Khartum über die Ufer trat Satellitenbilder vom 5. April (links) und 5. September Reuters

Nicht nur die Hauptstadt Khartum ist betroffen, sondern ganze Regionen entlang des Nils. Hunderttausende Häuser sind unbewohnbar geworden, die sudanesische Regierung hat für drei Monate den Notstand ausgerufen.

Im Quartier von Hadschudsch Kuka haben sich die Menschen ins Trockene geflüchtet. Dort lebten sie nun im Schatten von Bäumen. «Es sieht etwas aus wie ein Flüchtlingslager.» Immerhin, so Kuka: Die Menschen hätten eine Widerstandskraft entwickelt. «Es ist für viele von uns nicht das erste Mal, dass wir vertrieben wurden.»

Bild 1 / 3 Legende: Im Sudan kommt es regelmässig wegen Regenfällen in Äthiopien und Uganda zu Überschwemmungen. Zudem hat es in den letzten Wochen im Sudan viel geregnet. Keystone Bild 2 / 3 Legende: Mehr als 100'000 Häuser wurden durch die Überschwemmungen Anfang September beschädigt oder zerstört. Über 500'000 Menschen wurden vertrieben. Keystone Bild 3 / 3 Legende: Das gesamte Land im Nordosten Afrikas sei zu einem Naturkatastrophengebiet erklärt worden, teilte die Regierung mit. Es gilt für drei Monate der Notstand. Keystone

Nach der Revolution im letzten Jahr erlaube die Regierung zum ersten Mal auch Hilfe aus dem Ausland, erzählt der Filmemacher. Diese ist nötig. Der Nil führt derzeit doppelt so viel Wasser wie in anderen Jahren. Und sein Pegel könnte nochmals steigen.