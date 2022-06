Wasserkraft ist in Albanien äusserst wichtig: 95 Prozent des verbrauchten Stroms wird so gewonnen. Das geht auf Diktator Enver Hodscha zurück, der mithilfe der Chinesen grosse Dämme bauen liess. Nach der Wende in den 1990er-Jahren verpassten es die albanischen Politiker aber, die Abhängigkeit vom Wasser zu verringern und die Stromproduktion zu diversifizieren. Das Problem: Mit dem Klimawandel führen die Flüsse Albaniens – wie alle Flüsse im Mittelmeerraum – immer weniger Wasser. Wenn im Sommer also die Klimaanlagen laufen und besonders viel Strom benötigt wird, produzieren die Wasserkraftwerke wenig davon. Albanien muss dann sogar Strom importieren. Und dabei wäre das Potenzial von Wind- und Sonnenenergie in der gesamten Balkan-Region immens.