Was ändert sich ab dem 2. April? Wer Grossbritannien besuchen will, muss ab dem 2. April 2025 vorgängig eine Einreise-Erlaubnis einholen. Das für die Grenzkontrollen verantwortliche britische Innenministerium empfiehlt, das Gesuch mindestens drei Werktage vor der Einreise einzureichen. In den meisten Fällen werde die Erlaubnis innert weniger Augenblicke erteilt. Falls zusätzliche Abklärungen nötig seien, könne dies jedoch einige Tage dauern. Die Einreise-Erlaubnis kostet umgerechnet rund zwölf Schweizer Franken und bleibt ab dem Ausstellungsdatum zwei Jahre gültig. Sie ist jedoch an den Pass gekoppelt und verfällt, sollte der Pass früher ablaufen.

Elektronische Einreise-Genehmigung (ETA) für Grossbritannien

Was ist die «Electronic Travel Authorisation» (ETA)? Die britischen Behörden wollen künftig genauer wissen, wer ins Land einreist. Mit der elektronischen Einreise-Erlaubnis müssen Touristinnen und Touristen mehr von sich preisgeben: Zusätzlich zu den im Pass gespeicherten Daten – wie Geburtsdatum, Heimatort und biometrischen Daten – werden mit dem Gesuch weitere persönliche Informationen verlangt. Dazu gehören Beruf, Stelle, Telefonnummer, E-Mail- und Wohnadresse sowie allfällige Vorstrafen und auch, ob man sich des organisierten Verbrechens, des Terrors oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafbar gemacht hat.

Was ist die Idee dahinter? Das britische Innenministerium erhofft sich von der elektronischen Einreise-Erlaubnis (ETA) mehr Sicherheit. So solle im Vorfeld erkannt werden, wenn Menschen ins Vereinigte Königreich einreisen wollten, die eine Gefahr für das Land und die Bevölkerung darstellen würden. Elektronische Voranmeldungen verlangen auch andere Länder, darunter die USA oder Australien. Die EU wird voraussichtlich im Oktober 2025 ihr elektronisches Einreise-Bewilligungsssystem (ETIAS) in Betrieb nehmen.

Legende: Unter anderem kann die App für die «Electronic Travel Authorisation» (ETA) im App-Store von Apple kostenlos heruntergeladen werden. imago images / Rüdiger Wölk

Wo und wie kann das ETA-Gesuch eingereicht werden? Das Gesuch wird am einfachsten mit dem Smartphone erfasst und eingereicht. Dazu haben die britischen Behörden eine App entwickelt, die seit dem 5. März in den gängigen App-Stores erhältlich ist. Für das Gesuch braucht es einen gültigen biometrischen Pass sowie eine Bezahlkarte. Zeitaufwand pro Gesuch: etwa zehn Minuten. Jede Person braucht eine eigene Einreise-Erlaubnis, auch Kinder. Das Gesuch kann stellvertretend für andere Personen erfasst werden. Sie müssen jedoch dabei sein, da beim Erfassen des Gesuchs ein Foto aufgenommen werden muss, um die Identität der Person mit den Passdaten abzugleichen.

Wer braucht keine Einreise-Erlaubnis ETA? Britische Bürgerinnen und Bürger, die im Ausland leben und in ihre Heimat reisen wollen, müssen keine Einreise-Erlaubnis einholen. Ausgenommen sind auch alle Ausländerinnen und Ausländer, die über ein gültiges Visum für das Vereinigte Königreich verfügen, Transit-Passagiere an britischen Flughäfen sowie Irinnen und Iren.

Wann und wo wird die Einreise-Erlaubnis kontrolliert? Die Einreise-Erlaubnis wird den Reisenden per E-Mail zugeschickt. Die E-Mail muss jedoch weder ausgedruckt noch elektronisch vorgewiesen werden. Denn die Einreise-Erlaubnis ETA ist mit den Passdaten der Touristinnen und Touristen verknüpft. Sobald der Pass an der britischen Grenze eingelesen wird, wird ersichtlich, ob die Einreise-Erlaubnis vorliegt oder nicht. Die Kontrolle erfolgt automatisch.