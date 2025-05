Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat Bundeskanzler Friedrich Merz aufgefordert, keine einseitigen Schritte bei Grenzzurückweisungen vorzunehmen. Polen haben massiv in den Schutz der EU-Aussengrenzen investiert, aber nicht den der Binnengrenzen, in denen der Pendlerverkehr nicht behindert werden sollte, sagte Tusk in Warschau nach einem Treffen mit Merz. «Ich verstehe das Bedürfnis nach verstärkten Grenzkontrollen. Aber das sollte vor allem für die Aussengrenzen gelten.»

Tusk warnte mit Blick auf den kleinen Grenzverkehr: «Die schlimmste Lösung wäre, wenn wir jetzt plötzlich Kontrollen einführen. (...) Wenn jemand Kontrollen einführt an der polnischen Grenze, an der Grenze zu Polen, wird Polen auch seinerseits Kontrollen einführen.»

Merz vermied eine klare Aussage zu den von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigten Massnahmen, betonte aber die nötigen Absprachen mit den EU-Nachbarländern. «Deutschland wird hier mit anderen zusammen darauf drängen, dass wir – wo immer möglich – gemeinsame europäische Regeln entwickeln», sagte er.

«Wir werden auch Grenzkontrollen vornehmen in einer Art und Weise, die für unsere Nachbarn verträglich ist.» Er habe noch auf dem Weg nach Warschau mit Dobrindt telefoniert und «ihn auch gebeten, diesen Kontakt jederzeit zu suchen mit den europäischen Nachbarn». Auf die von Dobrindt verkündeten Massnahmen zur Zurückweisung ging Merz nicht direkt ein.