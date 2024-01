Kosovo feiert visafreien Zutritt in den Schengenraum

Seit Mitternacht dürfen Bürgerinnen und Bürger des Kosovo ohne Visum in den Schengenraum einreisen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters machten Hunderte am Flughafen Pristina von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti begrüsste die Reisenden am Flughafen und sagte: Dieser Tag sei wichtig. Eine grosse Ungerechtigkeit sei nun beseitigt worden.

«Ich fühle mich jetzt frei wie ein Vogel, weil ich überall in Europa hinreisen kann», sagte Habib Spahiu, der mit seinem Sohn einen zweitägigen Besuch in Wien machen will. Er gehörte zu einer Gruppe von 50 Personen, die bei einer staatlichen Lotterie, die von der Regierung bezahlt wurde, gewonnen hatten.

Legende: Premier Albin Kurti (hier ein Archivfoto) war am Flughafen in Pristina, um die ersten Reisenden zu begrüssen, welche ohne Visum in die EU reisen wollen. Keystone/Archiv/VISAR KRYEZIU

Der Schengenraum ermöglicht es mehr als 400 Millionen Menschen, frei zwischen den Mitgliedsländern ohne Grenzkontrollen zu reisen. Strenge Auflagen der EU-Mitgliedstaaten und innerstaatliche Streitigkeiten haben den Prozess der Eingliederung Kosovos viele Jahre lang verzögert.

2018 erklärte die EU, alle Anforderungen seien erfüllt. Aber Frankreich und die Niederlande hielten die Entscheidung auf, weil sie eine neue Migrationswelle befürchteten.

Seit 2008 unabhängig Box aufklappen Box zuklappen Kosovo erklärte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien. Der junge Staat kämpft aber immer noch darum, UNO-Mitglied zu werden. Einwände von Serbien, Russland und China verhindern dies. Rechtlich anerkannt wird das Land von mehr als 110 Ländern, aber die 1.8 Millionen Bürgerinnen und Bürger können nur in weniger als 20 Staaten ohne Visum reisen. Kosovo ist nach wie vor eines der ärmsten Länder Europas und viele sehen die Befreiung von der Visumpflicht als Chance, Arbeit im Ausland zu bekommen.

Kosovo ist das letzte der sechs Länder des Westbalkans, für das diese Reiseerleichterung in Kraft getreten ist. Die neue Regelung gilt auch für die Schweiz, das hatte der Bundesrat im Frühling entschieden. Kosovarinnen und Kosovaren, die jedoch in der Schweiz arbeiten wollen, benötigen weiterhin ein Arbeitsvisum.