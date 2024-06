Legende: Reuters/Akhtar Soomro

Als Aerosole wird Feinstaub in verschiedenen Atmosphären-Schichten bezeichnet. Dazu gehört etwa der Sahara-Staub, der in der afrikanischen Wüste aufgewirbelt und tausende Kilometer in Richtung Westen über den Atlantik oder zuweilen in Richtung Norden verfrachtet wird. Es können aber auch menschlich verursachte Smog-Partikel sein. Zu letzteren gehören etwa Sulfatpartikel, die in der Atmosphäre aus Schwefeldioxid entstehen, das wiederum bei der Verbrennung von beispielsweise Erdöl gebildet wird.

Aerosole sind eine zweischneidige Angelegenheit, wie die ETH-Atmosphärenphysikerin Ulrike Lohmann erläutert: So ist es für die menschliche Gesundheit selbstredend umso besser, je sauberer die Luft ist, wir also möglichst wenige dieser Feinstaubpartikel einatmen. Doch andererseits verlangsamen Aerosole auch die Klimaerwärmung – weil sie dafür sorgen, dass mehr Sonnenlicht (Energie) ins All zurückstrahlt.

Inzwischen wird in unter Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern heiss diskutiert, wie stark das seit Anfang 2020 geltende, weltweite Verbot von Schweröl als Treibstoff für Frachtschiffe möglicherweise zu der seit gut einem Jahr beobachteten massiven Erwärmung vor allem des Nordatlantiks beigetragen haben könnte. Denn mit dem Verbot geht ein starker Rückgang des Schwefeldioxid-Ausstosses über den Weltmeeren, und insbesondere über dem dicht befahrenen Nordatlantik, einher.