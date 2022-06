Neuer englischer Name

Die UNO hat den offiziellen Namen der Türkei auf Englisch unbenannt: von Turkey zu Türkiye. Die Türkei hatte zuvor ein Gesuch gestellt.

Schon seit langem hatte die Türkei mit der englischen Bezeichnung «Turkey» Mühe bekundet, da das Wort auf Englisch auch «Truthahn» bedeutet.

Audio Aus dem Archiv: «Erdogan wittert eine Gefahr für seine Macht» 05:41 min, aus Echo der Zeit vom 01.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 41 Sekunden.

Bei den Vereinten Nationen heisst die Türkei ab sofort offiziell «Türkiye». So wie das Land bereits seit seiner Unabhängigkeit 1923 auf Türkisch heisst. Man habe die Änderung unmittelbar nach Erhalt einer entsprechenden Anfrage aus Anakara umgesetzt, teilte ein UNO-Sprecher mit.

Schon seit längerem wird in der Türkei mit der englischen Übersetzung des Landesnamens gehadert – unter anderem, weil das englische «turkey» auch «Truthahn» bedeuten kann.

«Made in Türkiye»

Deshalb forderte die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen offiziell auf, künftig den Namen «Türkiye» zu verwenden. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte die Türkei entschieden, für Exportprodukte die Bezeichnung «Made in Türkiye» zu nutzen. Erdogan argumentierte, diese Bezeichnung drücke Kultur, Zivilisation und Werte der türkischen Nation am besten aus.

Der Staatssender TRT schrieb: «Geben Sie «Turkey» in Google ein, und Sie erhalten eine verworrene Reihe von Bildern, Artikeln und Wörterbuchdefinitionen, die das Land mit (...) einem in Nordamerika beheimateten grossen Vogel in Verbindung bringen.»