Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat einem Medienbericht zufolge für Donnerstag das Sicherheitspersonal an den Flughäfen zu einem landesweiten Streik aufgerufen.

Schon am Montag hatte Verdi für Freitag Warnstreiks in fast allen deutschen Bundesländern im öffentlichen Nahverkehr angesagt.

Wie der Hessische Rundfunk am Dienstag berichtete, rief Verdi die etwa 25'000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche dazu auf, die Arbeit am Donnerstag ab dem frühen Morgen bis Mitternacht niederzulegen. Verdi selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Fluggäste müssten sich in diesem Fall auf erhebliche Verzögerungen und Flugausfälle einstellen.

Legende: Am Donnerstag wollen die Luftsicherheitskräfte die Arbeit niederlegen. KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow

Verdi führt derzeit Tarifgespräche mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), es gab bereits drei Gesprächsrunden. Eine Sprecherin des Verbands sagte auf Anfrage, noch habe der BDLS keine offizielle Streikankündigung seitens Verdi erhalten.

Mit Blick auf den am Freitag folgenden Streik im Nahverkehr kritisierte sie einen möglichen Ausstand aber deutlich. Da entstehe der Eindruck, Verdi wolle «mit der GDL gleichziehen», sagte sie in Anspielung auf den tagelangen Lokführerstreik bei der Bahn.

Verdi ruft zu Warnstreiks in fast allen Bundesländern auf Box aufklappen Box zuklappen Im öffentlichen Verkehr Deutschlands soll bereits in wenigen Tagen wieder gestreikt werden. Diesmal geht es um den Nahverkehr in Städten und Agglomerationen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu Warnstreiks in fast allen Bundesländern aufgerufen, einzig Bayern ist ausgenommen.

Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), erklärte dazu, ein Lahmlegen des Luftverkehrs in Deutschland durch einen Warnstreik der Luftsicherheitskräfte sei «unangemessen». Es sollte stattdessen alles unternommen werden, um eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden oder im Wege einer Schlichtung, fuhr er fort. Weitere Infos zum offenbar drohenden Streik hatte auch der BDL noch nicht.