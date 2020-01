Legende:

Lassafieber

Das Lassafieber trat erstmals 1969 in Nigeria auf. Das Lassa-Virus wurde nach der gleichnamigen Stadt in dem Land benannt und gehört zum Typ der Arenaviridae. Es wird vor allem durch die in Afrika weit verbreitete Natal-Vielzitzenmaus übertragen und ist bis heute vor allem in Westafrika präsent. Besonderes bei Schwangeren kann es zum Tod führen.

imago images