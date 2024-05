Nordkorea ist mit dem Versuch gescheitert, einen weiteren militärischen Aufklärungssatelliten ins All zu schiessen.

Die Weltraumrakete mit dem Satelliten «Malligyong-1» an Bord sei in der Luft explodiert, berichteten die nordkoreanischen Staatsmedien laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

Medienberichten zufolge liegt die Ursache des Fehlversuchs bei einem Schaden am Antrieb der Rakete.

Südkoreas Militär hatte den Start der Rakete an der Westküste des abgeschotteten Nachbarlandes am späten Montagabend erfasst. Wenige Minuten danach seien «zahlreiche Trümmerteile» im Meer gesichtet worden, die von der Rakete stammen könnten, teilte der Generalstab in Seoul mit. Später äusserte Südkoreas oberste Kommandostelle, die Rakete sei möglicherweise während der Flugphase explodiert.