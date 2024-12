Was ist passiert? Eine Boeing 737 mit 181 Insassen an Bord ist bei der Landung am Flughafen von Muan in Südkorea verunglückt. Laut Angaben der Feuerwehr vor Ort haben nur zwei Personen das Unglück überlebt. Dabei soll es sich um zwei Flugbegleiterinnen handeln. Offenbar konnte die Maschine, die aus Bangkok kam, das Fahrwerk nicht ausfahren. Trotzdem versuchten die Piloten eine Landung. Sie konnten das Flugzeug aber nicht rasch genug abbremsen, sodass die Maschine am Pistenende in eine Abschrankung prallte und in Flammen aufging. Dies ist auf Videos zu sehen, die südkoreanische TV-Sender veröffentlichten.

Wer war an Bord? Im Flugzeug befanden sich laut der Nachrichtenagentur Yonhap 173 südkoreanische und zwei thailändische Passagiere sowie sechs Crew-Mitglieder. Das Flugzeug der südkoreanischen Billigfluglinie Jeju Air war in der thailändischen Hauptstadt Bangkok mit Ziel im südkoreanischen Muan gestartet.

Was war die Ursache? Möglicherweise war ein Vogelschlag – also eine Kollision der Maschine mit einem oder mehreren Vögeln – für eine Fehlfunktion am Fahrwerk verantwortlich. Das meldete Yonhap mit Berufung auf die Behörden. Mehrere Augenzeugen am Boden sahen offenbar Flammen, die aus einem der Triebwerke schossen. Zudem seien mehrere Knallgeräusche zu hören gewesen, berichteten südkoreanische Medien.

Flugzeugunglück in Südkorea

1 / 5 Bild 1 von 5 Legende: Die Rettungskräfte in Muan konnten nur zwei der insgesamt 181 Personen an Bord der Boeing 737 lebend bergen. Die zwei Flugbegleiterinnen wurden laut Berichten verletzt ins Spital gebracht. Reuters/Kim Hong Ji

2 / 5 Bild 2 von 5 Legende: Den Rettern in Muan bot sich kurz nach Bruchlandung der Maschine aus Bangkok ein Bild der Zerstörung. Reuters/Yonhap

3 / 5 Bild 3 von 5 Legende: In den Trümmern des Flugzeugs wird nicht nur nach Überlebenden gesucht, sondern auch nach Spuren für die Ursache der Katastrophe. Reuters/Kim Hong Ji

4 / 5 Bild 4 von 5 Legende: Am Flughafen von Muan versammelten sich innert Kürze Dutzende trauernde Angehörige der Passagiere an Bord. Keystone/Ahn Young Joon

5 / 5 Bild 5 von 5 Legende: Derweil entschuldigte sich die Geschäftsleitung der Fluggesellschaft Jeju Air in Seoul bei den Betroffenen und Angehörigen der Absturzopfer. Keystone/Yonhap

Wie ist die Situation? Aus der Ferne aufgenommene Bilder zeigten zunächst riesige dunkle Rauchschwaden über dem Unglücksort. Auf später veröffentlichten Fotos waren dann brennende Wrackteile und verkohlte Trümmer des zerstörten Flugzeugs sowie Löschfahrzeuge der Feuerwehr zu sehen. Dutzende Rettungskräfte waren am Unglücksort im Einsatz, löschten die Flammen und leiteten die Rettung überlebender Passagiere ein. Parallel dazu liefen die Ermittlungen zur Unglücksursache an.

Wie reagiert die Airline? Jeju Air veröffentlichte im Internet ein Entschuldigungsschreiben. «Wir entschuldigen uns zutiefst bei allen, die von dem Vorfall am Flughafen Muan betroffen sind», schrieb die Fluggesellschaft auf ihrer Webseite. Das Unternehmen bedauere das entstandene Leid und werde alles daransetzen, das Unglück aufzuklären. Wo liegt Muan? Der Unglücksflughafen liegt im Südwesten Südkoreas, in der Provinz Jeolla, knapp 300 Kilometer von der Hauptstadt Seoul entfernt. Der internationale Flughafen wurde 2007 nach zehnjähriger Bauzeit eröffnet, westliche Fluggesellschaften steuern den Airport nicht an. Nach dem Unglück wurden nun alle weiteren Flüge von und nach Muan gestrichen.

Was tut die Regierung? Der inmitten der laufenden Staatskrise in Südkorea nur geschäftsführend tätige Präsident Choi Sang Mok ordnete umfassende Rettungsmassnahmen an. Er begab sich umgehend zum Unglücksort. Bis zum 4. Januar ist eine Staatstrauer angeordnet. Auch der suspendierte Präsident Yoon Suk Yeol kondolierte den Betroffenen.

Wie reagiert die Staatenwelt? Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat auf X sein Beileid bekundet. Ferner hat ebenda der deutsche Kanzler Olaf Scholz sein Mitgefühl zum Ausdruck gebracht.

Auch der Papst gab an, für die Opfer des Flugzeugunglücks zu beten.