Dirndl, Lederhosen und natürlich Unmengen an Bier: Das ist das Oktoberfest. Am Samstag wurde das Festgelände eröffnet. Hier sind die schönsten Bilder.

Es herrschte grosse Vorfreude auf das 189. Oktoberfest in München. Schon am frühen Samstagmorgen hatten die ersten Wiesn-Fans – zumeist in Dirndl und Lederhose – an den Eingängen auf die Öffnung des Festgeländes gewartet.

Legende: Ausgelassene Stimmung bei den Wartenden am Morgen des ersten Wiesntags. Keystone/EPA/ANNA SZILAGYI

Derweil liefen auf dem Festgelände in den Bierzelten die letzten Vorbereitungen. Das Servicepersonal bereitete etwa die Biergläser vor oder richteten die Tresen fertig ein.

Natürlich darf auch nicht das berühmte Bierfass fürs erste Zapfen fehlen.

Legende: Das Oktoberfest gilt erst als offiziell eröffnet, wenn der Bürgermeister von München das erste Fass Bier anzapft. Hier wird das Fass in Position gebracht. REUTERS/Celina Geigle

Um Punkt 9 Uhr öffnete das Sicherheitspersonal – endlich – die Eingänge zum Festgelände.

Die Einlasskontrollen haben sich nicht als Problem erwiesen. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich ohne grosse Staus zu den Zelten bewegen – einige stürmten regelrecht los.

1 / 2 Legende: Einige, die sich einen der sehr begehrten Tische in den Bierzelten holen wollten, legten schon mal einen Sprint hin – sogar in Lederhosen. Keystone/EPA/ANNA SZILAGYI 2 / 2 Legende: Auch im traditionellen Dirndl waren sich einige nicht zu schade für einen Lauf zum Bierzelt. Keystone/EPA/ANNA SZILAGYI

Pünktlich um 12 Uhr zapfte der Münchner Bürgermeister Dieter Reiter dann das erste Fass Bier an. Böllerschüsse verkündeten den Start des Volksfestes – und des Bierausschanks.

1 / 2 Legende: Zwei Schläge brauchte der Münchner Bürgermeister Dieter Reiter, um das erste Fass Bier anzuzapfen. Keystone/EPA/ANNA SZILAGYI 2 / 2 Legende: Die Besucher recken in einem Bierzelt ihre Arme nach einer der ersten Mass Bier. REUTERS/Angelika Warmuth

Das Wetter am ersten Wiesntag zeigte sich von seiner guten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein und weiss-blauem Himmel nahm das Fest volle Fahrt auf.

Legende: Fahrgeschäfte und Schiessbuden gehören zum Oktoberfest genauso wie das Weissbier. REUTERS/Angelika Warmuth

An die sechs Millionen Besucher werden zur 16-tägigen Wiesn erwartet, die als grösstes Volksfest der Welt gilt. Im vergangenen Jahr kamen zu dem auf 18 Tage verlängerten Fest 7.2 Millionen Gäste – nach der Zählung der Stadt München als Veranstalterin so viele noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1980.

Legende: Das Hacker-Pschorr-Zelt ist bis auf den letzten Platz besetzt. Keystone/EPA/ANNA SZILAGYI

Auf der Wiesen herrschen verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Hintergrund sind die mutmasslich islamistisch motivierten Anschläge von Solingen und München. An den Eingängen des Geländes kommen etwa zum ersten Mal überhaupt Metalldetektoren zum Einsatz.

Legende: Rund 600 Polizisten sollen an den 16 Festtagen im Dienst sein. Dazu kommen Tausende private Sicherheitsleute. REUTERS/Angelika Warmuth

Das Bier am Oktoberfest ist einmal mehr teurer geworden. Die Mass kostet zwischen 13.60 und 15.30 Euro. Tafelwasser liegt im Schnitt bei über zehn Euro pro Liter. Seit dem Vorjahr gibt es kostenlos Trinkwasser an Brunnen auf dem Festgelände.

1 / 2 Legende: Schwerstarbeit für die Serviceangestellten: Eine einzige Mass Bier wiegt etwa 2.3 Kilogramm. REUTERS/Angelika Warmuth 2 / 2 Legende: Schweinshaxe, halbe Hendl und Rostbratwürste: Am Oktoberfest wird nicht nur viel getrunken, sondern auch viel gegessen. Keystone/AP Photo/Matthias Schrader

Das Oktoberfest dauert bis zum 6. Oktober.