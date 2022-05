Im Streit um ein Öl-Embargo gegen Russland haben sich die Staaten der EU an ihrem Sondergipfel auf einen Kompromiss geeinigt: Öl-Lieferungen via Schiff in die EU sind fortan verboten.



Über die Pipeline «Druschba» kann allerdings weiterhin Öl aus Russland in EU-Staaten fliessen. Besonders Ungarn hatte das gewünscht, auch aus der Slowakei und Tschechien war Interesse zu vernehmen.



An die Pipeline sind auch Polen und Deutschland angeschlossen. Diese beiden Staaten haben in der Nacht aber bereits klargemacht, darauf verzichten zu wollen, und das Embargo gegen Russland vollständig mitzutragen. Damit betreffe das neu beschlossene Importverbot rund 90 Prozent des russischen Öls, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die EU-Staaten haben auch noch weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen: Die grösste russische Bank Sberbank soll vom Zahlungssystem Swift ausgeschlossen, und drei staatliche russische Fernsehsender in der EU verboten werden.

Ausserdem will die EU der Ukraine zusätzliche neun Milliarden Euro zur Verfügung stellen, etwa um den Betrieb von Spitälern sicherzustellen, oder Renten zu bezahlen.