Bei der österreichischen Nationalratswahl am 29. September war die rechte FPÖ stärkste Partei geworden. Da keine andere Partei mit den Rechtspopulisten unter Parteichef Herbert Kickl zusammenarbeiten will, vergab Bundespräsident Alexander Van der Bellen entgegen den Gepflogenheiten den Regierungsbildungsauftrag an Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP. Wie bekannt wurde, verhandeln nun drei Parteien über die Bildung einer Regierungskoalition, die ÖVP. die SPÖ und die liberalen NEOS.