Thomas Sauter-Servaes, Bahnexperte und Professor für Mobility Engineering an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, sieht neben der Inflation vor allem auch die hohe Nachfrage als Grund für die erhöhten Preise. «Anscheinend gibt es eine grosse Gruppe von Personen, die gerne mit dem Nachtzug fährt und wo man die Möglichkeit sieht, höhere Preise zu verlangen.»

Ein grosses Problem bei den Nachzügen sei, dass die angebotenen Produkte nicht kostendeckend sind. «Das Problem ist bei Nachtzügen, dass man sie nur einmal am Tag verwenden kann. Wenn ich ein Bett zu Anfang der Fahrt nicht verkauft habe, dann bleibt es bis zum Ende der Fahrt leer.» Im Gegensatz zum Flugzeug, in dem die Leute dicht gedrängt sässen, und das mehrmals am Tag bestimmte Strecken zurücklege, auf denen der Sitzplatz jedes Mal neu verkauft werden könne. «Bei den Nachtzügen ist es tatsächlich so, dass dieser Platz meist nur einmal verkauft werden kann. Und deswegen ist es so schwer, im Nachtzugbereich auf eine positive Bilanz zu kommen.»